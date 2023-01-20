В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации

В вопросах, связанных с возобновлением частичной мобилизации, нужно ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ее возможном продолжении.

"В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу", — сказал Песков.

Песков обратил внимание, что озвучивает официальный ответ администрации президента на запрос депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. В нем парламентарий просит издать указ о завершении частичной мобилизации. Также в документе сказано, что действие указа президента о частичной мобилизации продолжается. Что это означает, Песков пояснить затруднился. По его словам, такая формулировка может быть связана с юридическими формальностями.