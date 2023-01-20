Царёв: Российская армия уже готова к наступлению

Киев готовится создать к весне три корпуса численностью до 75 тыс. боевиков, из которых 60 тыс. экипированы Западом.

Об этом сообщил бывший депутат Рады Олег Царёв.

"Кардинально это ситуацию не изменит. Три корпуса на 75 тыс. человек, из которых 60 тысяч полностью вооружил и экипировал Запад, и понятно, что эти подразделения, корпусы нацелены на наступление. Наши подразделения мобилизованных практически нигде не вступали в бой, и по срокам уже все вооружены и обучены", — в эфире "Радио Крым" заявил он.

ВСУ будут готовить на весну наступление, а судя по информации, ВС РФ готовы к наступлению уже сегодня. Армии России надо использовать существенное преимущество в живой силе, оружии и технике для наступления. уверен Царёв.

"Нам надо до весны начинать какие-то движения, с другой стороны, есть понимание, что в 2023 году США, скорее всего, будут каким-то образом эту ситуацию пытаться решить и закончить… То есть у нас есть сложная весна, может быть лето. Нам надо упереться и пережить, а дальше все будет хорошо", — убеждён экс-нардеп.