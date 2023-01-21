США посоветовали Киеву вывести силы из Артёмовска. Об этом пишет AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, знакомого с ситуацией.
По мнению собеседника агентства, сейчас слишком много ресурсов ВСУ сосредоточены на обороне города. Из-за этого их нельзя задействовать в подготовке в решающему наступлению, которое планируется уже этой весной. Поэтому США настоятельно рекомендовали Киеву оставить город.
Чиновник подчеркнул, что шансов на удержание Артёмовска у ВСУ все равно нет. Россия на этом направлении имеет значительное превосходство как по численности личного состава, так и по количеству артсистем.
Собеседник AFP рассказал, что части, задействованные в обороне Артёмовска, должны передислоцироваться на тренировочные базы. Там они пройдут подготовку под руководством американских инструкторов.
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