AFP: США посоветовали Киеву вывести силы из Артёмовска

США посоветовали Киеву вывести силы из Артёмовска. Об этом пишет AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, знакомого с ситуацией.

По мнению собеседника агентства, сейчас слишком много ресурсов ВСУ сосредоточены на обороне города. Из-за этого их нельзя задействовать в подготовке в решающему наступлению, которое планируется уже этой весной. Поэтому США настоятельно рекомендовали Киеву оставить город.

Чиновник подчеркнул, что шансов на удержание Артёмовска у ВСУ все равно нет. Россия на этом направлении имеет значительное превосходство как по численности личного состава, так и по количеству артсистем.

Собеседник AFP рассказал, что части, задействованные в обороне Артёмовска, должны передислоцироваться на тренировочные базы. Там они пройдут подготовку под руководством американских инструкторов.