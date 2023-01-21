Глава Tesla Илон Маск назвал безжалостной эскалацией намерение США помочь Киеву в захвате Крыма

Илон Маск считает, Что Украину ждут катастрофические последствия в случае атаки на Крым. Таким мнением предприниматель поделился в своем аккаунте в Twitter.

Маск заявил, что он настроен проукраински, по открытая помощь США грозит миру эскалацией конфликта и глобальной катастрофой.

"Нравится это кому-то или нет, но Крым воспринимается Россией как неотъемлемая часть", — пишет миллиардер.

Так Маск отреагировал на информацию о поставках Вашингтоном Киеву оружия. В том числе, РСЗО HIMARS и БМП Bradley.

Маск также обратил внимание Вашингтона на то, что Россия при любой ситуации будет защищать Крым любыми способами, так как он имеет решающее значение для обеспечения обороноспособности страны.