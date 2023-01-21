Татарский: войска ВС Украины в Кременной сменили тактику, разработав дерзкий план

Бои на отрезке Сватово-Кременная не утихают. ВСУ отправляют на участок неподготовленных мобилизованных, в результате чего боевиков в большом количестве транспортируют в госпитали, а морги пополняются телами.

Донбасский ополченец, военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) рассказал, что Кременная является узлом обороны российских войск на севере Луганщины. Противник пытался зайти в неё ещё осенью, но был отброшен на начальные позиции. Теперь же ВСУ сменили тактику и разработали дерзкий план.

"Дело в том, что с севера и юга, вдоль реки Северский Донец, находится довольно густой лес, изрезанный множеством озёр, болот и мелких рек. Сплошного фронта в этом районе не было, поэтому диверсионные группы без труда и незаметно могли проникать глубоко в тыл, закрепляясь там, сея панику, и пытались одновременно с атаками по фронту обрушить наш тыл", — пишет Татарский в колонке для RT.

Военкор сообщает, что на первоначальном этапе ВСУ смогли продвинуться, но замысел противника был раскрыт, и в Кременной начались кровопролитные бои. Командование приняло решение перебросить в регион подкрепление, чтобы не допустить прорыва. ВСУ начали отступать, но эпизоды атак всё ещё существуют.

Татарский отметил, что на разных участках фронта у всех солдат ВС РФ желание только одно: получить больше оружия, чтобы бить врага.