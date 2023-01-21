Арестович заявил о высоком риске поражения Украины в СВО ВС России

Офис президента Украины принял заявление об отставке Алексея Арестовича с поста советника 17 января 2023 года. Теперь он может говорить то, что думает на самом деле. Арестович заявил, что не верит в победу Киева в спецоперации.

"Я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже", высказался экс-советник ОП.

Он указал на слова президента Польши, который заявлял про прекращение существования Украины.

"Как вы думаете, оценка от Дуды, президента Польши (и не только он сказал про решающие месяцы), что неизвестно, выживет ли Украина, — она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорил?" — говорит Арестович в эфире YouTube.

Также он отмечает, что в Незалежной начался процесс борьбы за власть, а это приведёт уже в ближайшее время к поражению Киева.