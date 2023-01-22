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WarGonzo: Жестокие бои на подступах к Белогоровке

Силовые структуры

На подступах к Белогоровке на данный момент проходят жестокие бои.

Об этом сообщает Telegram-канал военного журналиста Семёна Пегова — WarGonzo.

Наступление российской армии на Донбасском фронте продолжается. Главная стратегическая задача — прорвать линию фронта Северск — Соледар — Бахмут — Часов Яр, сообщает военкор.

Взятие Соледара успешно пройдено. Теперь ВС РФ развивают наступление на Северск, на пути к которому находится н. п. Белогоровка, где БАРС-7 и 7-я бригада ЛНР буквально выгрызают метр за метром контроль над селом, в частности отмечает проект Пегова.

Ранее ВСУ озвучили версию из "альтернативной реальности" про наступление армии России на Запорожье.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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