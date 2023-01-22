WarGonzo: Жестокие бои на подступах к Белогоровке

На подступах к Белогоровке на данный момент проходят жестокие бои.

Об этом сообщает Telegram-канал военного журналиста Семёна Пегова — WarGonzo.

Наступление российской армии на Донбасском фронте продолжается. Главная стратегическая задача — прорвать линию фронта Северск — Соледар — Бахмут — Часов Яр, сообщает военкор.

Взятие Соледара успешно пройдено. Теперь ВС РФ развивают наступление на Северск, на пути к которому находится н. п. Белогоровка, где БАРС-7 и 7-я бригада ЛНР буквально выгрызают метр за метром контроль над селом, в частности отмечает проект Пегова.

Ранее ВСУ озвучили версию из "альтернативной реальности" про наступление армии России на Запорожье.