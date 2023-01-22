На подступах к Белогоровке на данный момент проходят жестокие бои.
Об этом сообщает Telegram-канал военного журналиста Семёна Пегова — WarGonzo.
Наступление российской армии на Донбасском фронте продолжается. Главная стратегическая задача — прорвать линию фронта Северск — Соледар — Бахмут — Часов Яр, сообщает военкор.
Взятие Соледара успешно пройдено. Теперь ВС РФ развивают наступление на Северск, на пути к которому находится н. п. Белогоровка, где БАРС-7 и 7-я бригада ЛНР буквально выгрызают метр за метром контроль над селом, в частности отмечает проект Пегова.
Ранее ВСУ озвучили версию из "альтернативной реальности" про наступление армии России на Запорожье.
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