Минобороны РФ рассказало об "огненной карусели" из РСЗО "Град" в зоне спецоперации

В Минобороны России заявили, что боевая работа артиллерии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине проводится ежедневно практически без перерыва. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" поражают цели противника круглосуточно.

Также в военном ведомстве подчеркнули, что комплексы регулярно сменяют друг друга и не дают ВСУ "опомниться в огненной карусели". Кроме того, артиллеристы, призванные в рамках частичной мобилизации, успешно освоили технику и наносят удары точно по заданной цели.

"Это как футбольное поле, всё уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Всё, что есть у противника — всё наше", — заявил командир с позывным "Золотой".