Зеленский призвал забыть о дружбе с Москвой до вывода войск РФ с Украины

Украинский президент Владимир Зеленский призвал забыть о дружеских и добрососедских отношениях с Москвой до вывода российских подразделений с территории страны.

В интервью каналу ARD он отметил, что Киев должен придерживаться прагматичного подхода в связях с РФ.

"Шаг первый — с нашей территории должны уйти", — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, Украине следует до окончания боевых действий забыть о таких словах, как "дружба" и "совместная история". Вывод войск РФ и прекращение стрельбы могли бы стать "дипломатическими шагами" Москвы, считает глава государства.

При этом Зеленский не стал развёрнуто отвечать на вопрос журналиста о том, планируется ли возобновление переговорного процесса с российской стороной. Он лишь пояснил, что РФ должна уважать интересы Украины и её суверенитет.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал главным условием для диалога Москвы и Киева признание РФ украинских границ 1991 года.