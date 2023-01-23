Французский политик Филиппо назвал план Макрона по поставкам Leclerc Украине безумием

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает вероятность поставок танков Leclerc Киеву. Не всем такая идея понравилась. Так, французский политик, глава движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что подобные решения могут привести к новой войне.

"Французская армия доведена до предела, и это очень опасная эскалация в сторону Третьей мировой войны", — написал он в Twitter*.

Филиппо уверен, что Париж не должен выступать за войну, которую всем навязывает США. Франция должна выступать за мир, подчеркнул он.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.