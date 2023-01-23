Песков заявил, что обсуждение поставок танков Украине увеличило рост нервозности среди членов НАТО

После встречи в Рамштайне между членами НАТО стали возникать разногласия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данное обострение, отметив, что расплачиваться за поставки западных вооружений для нужд ВСУ будет украинский народ.

"Нервозность среди членов альянса растёт", — заявил он.