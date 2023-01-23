После встречи в Рамштайне между членами НАТО стали возникать разногласия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данное обострение, отметив, что расплачиваться за поставки западных вооружений для нужд ВСУ будет украинский народ.
"Нервозность среди членов альянса растёт", — заявил он.
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Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.