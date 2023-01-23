Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин объяснил, зачем ВСУ складируют западное вооружение на территориях атомных электростанций.
Он отмечает, что с начала спецоперации противник оборудовал склады боеприпасов и военной техники в промзонах. Однако ВС России успешно их ликвидировали. Так было в Кривом Роге, Харькове, Николаеве, Краматорске, Одессе, Запорожье, Днепропетровске. Это говорит о том, что такая "маскировка" не защищает от ударов российских ракет, так как разведка и наводчики работают грамотно.
"ВСУ знают, что ВС РФ не наносят удары по территории АЭС, поэтому риск ударов по складам вооружений и техники на территории АЭС ниже, чем в обычной промзоне. Миссии МАГАТЭ, которые начали работу на украинских АЭС, естественно, ничего "не заметят", точно так же как они "не заметили" того, кто же обстреливал ЗАЭС", — приводит слова Рожина RT.
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