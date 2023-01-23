Леонков заявил, что США отдали Киеву всю советскую бронетехнику, чтобы загрузить свой ВПК

Соединённые Штаты Америки освобождают свои склады в Европе от устаревшей бронетехники, передавая её Украине. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что делают они это из личных интересов.

"Американцы, по сути, освободили свои склады от бесполезных для них единиц хранения. Они же сейчас собираются создавать более сильную и развитую армию в Европе. И от этого всего старья они избавляются, отдавая его Украине", — приводит его слова Life.

Поставляя Киеву устаревшую технику, США загружают собственный военно-промышленный комплекс (ВПК), так как страны Запада начинают закупать современные единцы для собственных нужд, а это расширяет рынки сбыта.

Кроме того, Леонков считает, что новую технику США не хотят передавать Украине, так как их уничтожение испортит имидж ВПК.