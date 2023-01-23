Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врио главы ДНР Пушилин заявил о подготовке к переходу Артёмовска под контроль ВС РФ
Михеева: трогать уличных животных можно только в медицинских перчатках
Генерал ВС Украины Павлюк заявил о возведении эшелонированной обороны вокруг Киева
Лариса Удовиченко впервые прокомментировала свое самочувствие после перелома позвоночника
Жительницу Читы оштрафовали за "класс" в "Одноклассниках" под постом о гибели мобилизованных
Глава МИД Лавров назвал войну России и Запада не гибридной, а почти настоящей
Марин ле Пен: Киеву нельзя поставлять тяжёлые танки
Премьер-министр Японии Фумио Кисида: Япония намерена срочно повысить рождаемость в стране
Gazeta Wyborcza: школьники в Польше унижают и оскорбляют украинских детей

Ермак: Украине для победы необходимо не 10-20 танков, а несколько сотен

Силовые структуры

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, что поставки небольшого количества танков Киеву, не спасут ситуацию на фронте, украинским военным нужно в разы большее их количество.

Ермак: Украине для победы необходимо не 10-20 танков, а несколько сотен

"Нам необходимо не 10-20 танков, а несколько сотен", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы ОПУ, Украина намерена вернуть границы государства 1991 года, а для этого Киеву необходимо как можно больше вооружения, в частности, танков.

"Наша цель — границы 1991 года и наказание врага, который заплатит за преступления. Общая цель демократии в борьбе с автократией — обеспечение стабильного развития и понятного мирового порядка. Без победы Украины этого не будет. Поэтому именно сегодня каждый танк, который способен воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт", — заключил он.

Ранее сообщалось, что несмотря на нежелание Германии поставить свои основные боевые танки на Украину, Leopard 2 уже появились на вооружении ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Протезы и трепанация: древние врачи дадут фору многим своим современникам Сергей Лебедев Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне Андрей Николаев Знак зодиака 23 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Шеремет допустил расширение границ СВО из-за поддержки ВСУ со стороны Запада
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Шольц неожиданно заговорил о Путине и Украине посреди речи к французам
Последние материалы
Жительницу Читы оштрафовали за "класс" в "Одноклассниках" под постом о гибели мобилизованных
Глава МИД Лавров назвал войну России и Запада не гибридной, а почти настоящей
Марин ле Пен: Киеву нельзя поставлять тяжёлые танки
Премьер-министр Японии Фумио Кисида: Япония намерена срочно повысить рождаемость в стране
Gazeta Wyborcza: школьники в Польше унижают и оскорбляют украинских детей
Родители школьников протестуют против "разговоров о важном" с Егором Кридом
Минобороны: на Красно-Лиманском направлении ВСУ потеряли до 70 человек личного состава
Лавров: украинский кризис, как гнойник, вызревал при прямом потакательстве Запада
Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ вместе с экипажем на Днепровском направлении
Женщинам за время беременности нужно пройти не менее чем через семь УЗИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников