Ермак: Украине для победы необходимо не 10-20 танков, а несколько сотен

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, что поставки небольшого количества танков Киеву, не спасут ситуацию на фронте, украинским военным нужно в разы большее их количество.

"Нам необходимо не 10-20 танков, а несколько сотен", — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы ОПУ, Украина намерена вернуть границы государства 1991 года, а для этого Киеву необходимо как можно больше вооружения, в частности, танков.

"Наша цель — границы 1991 года и наказание врага, который заплатит за преступления. Общая цель демократии в борьбе с автократией — обеспечение стабильного развития и понятного мирового порядка. Без победы Украины этого не будет. Поэтому именно сегодня каждый танк, который способен воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт", — заключил он.

Ранее сообщалось, что несмотря на нежелание Германии поставить свои основные боевые танки на Украину, Leopard 2 уже появились на вооружении ВСУ.