Рогозин: три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации в феврале

Три перспективных боевых дрона "Маркер" прибудут в зону специальной военной операции уже в феврале, сообщил экс-глава "Роскосмоса", руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, роботы хорошо показали себя в ходе испытаний, и могут быть задействованы на территории СВО.

"Такая машина, которая имеет свой подвесной дрон внутри и хорошее вооружение, которое имеет техническое зрение, имеет возможность ориентации на местности, выходить на точку, которая просто указывается оператором, выбирая самостоятельно маршрут, — такие машины там нужны", — рассказал Рогозин РИА Новости.

Как подчеркнул Рогозин, российские военные ожидают не менее трёх машин, которые направят в зону спецоперации уже в феврале. Кроме того, для управления "Маркером" подготовят группу IT-специалистов. По словам экс-главы "Роскосмоса", в реальных условиях боевых действий необходимо понять весь потенциал машин.

"Как справится эта машина, как она будет преодолевать всё это своими "мозгами" техническими, как оператор будет ориентироваться, чтобы уйти из-под удара и нанести, наоборот, удар противнику", — резюмировал Рогозин.