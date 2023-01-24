Водяное зачищено от противника. Населенный пункт перешёл под контроль российской армии. ВСУ отброшены и пытаются закрепиться на холме за чертой города. Об этом написал военкор Юрий Котенок.
"Его взятие — шаг к взятию Авдеевского укрепа в клещи и выдавливанию противника по сценарию Соледара — Бахмута", - пишет он.
По словам военкора, для взятия этого района нужны штурмовые группы. Сейчас освобождение населенного пункта ведется силами донбасской пехоты, танкистов и подразделений СпН.
Во взятии Водяного принимал участие батальон "Сомали" Котенок пишет, что есть большие потери.
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