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Военкор Котенок: По моей информации, взяли Водяное

Силовые структуры

Водяное зачищено от противника. Населенный пункт перешёл под контроль российской армии. ВСУ отброшены и пытаются закрепиться на холме за чертой города. Об этом написал военкор Юрий Котенок.

"Его взятие — шаг к взятию Авдеевского укрепа в клещи и выдавливанию противника по сценарию Соледара — Бахмута", - пишет он.

По словам военкора, для взятия этого района нужны штурмовые группы. Сейчас освобождение населенного пункта ведется силами донбасской пехоты, танкистов и подразделений СпН.

Во взятии Водяного принимал участие батальон "Сомали" Котенок пишет, что есть большие потери.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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