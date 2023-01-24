Группа пехоты ВС Украины на боевой машине пехоты при поддержке бронетехники пыталась занять рубежи российских войск в районе населённого пункта Кременная. Танк группировки "Отважные" уничтожил противника, сообщают военные корреспонденты "Русской весны".
Благодаря беспилотнику удалось выявить передвижение атакующей группы, и под прикрытием БМПТ "Терминатор" российский танк выдвинулся навстречу противнику. Экипаж открыл огонь, обойдя ВСУ с фланга.
Результатом боя стала ликвидированная техника (БМП и танк) и потери личного состава противника. Выжившие боевики скрылись.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.