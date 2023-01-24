RV публикует кадры боя БМП "Терминатор" и танка группировки "О" ВС РФ против военных ВСУ у Кременной

Группа пехоты ВС Украины на боевой машине пехоты при поддержке бронетехники пыталась занять рубежи российских войск в районе населённого пункта Кременная. Танк группировки "Отважные" уничтожил противника, сообщают военные корреспонденты "Русской весны".

Благодаря беспилотнику удалось выявить передвижение атакующей группы, и под прикрытием БМПТ "Терминатор" российский танк выдвинулся навстречу противнику. Экипаж открыл огонь, обойдя ВСУ с фланга.

Результатом боя стала ликвидированная техника (БМП и танк) и потери личного состава противника. Выжившие боевики скрылись.