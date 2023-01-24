В армии Соединённых Штатов Америки солдаты деморализованы политикой и вопросами гендерных признаков. Из-за нарастающего кризиса боевой дух падает, в то время как Россия и Китай укрепляют свои силы на мировой арене. Такое мнение высказал Пол Крейг Робертс, сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана.
"Русские и китайцы становятся все сильнее, в то время как разруха показывает свою голову повсюду на Западе. Инфраструктура для поддержки вашингтонской "дипломатии принуждения" разрушается. Крах западного господства может спасти нас от ядерного Армагеддона", — написал он в своём блоге.
В рядах американской армии слишком много уделяют внимания расовым признакам, а это снижает боевой дух военнослужащих. ВС США разделены политикой идентичности, вместо того, чтобы быть единой силой для противостояния двум растущим державам — России и Китаю, подытожил Робертс.
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