Из-за слабой обороны тысячам военнослужащих ВСУ грозит попадание в котел. Освобождение Соледара помогло крепко "сомкнуть клещи" вокруг Артемовска.
Перерезав трассу, соединяющую Артемовск с Северском, российские войска лишили ВСУ возможности снабжения и подкрепления. Пока еще под контролем боевиков остается дорога из Артемовска в Славянск. При условии, что российскими войсками будут освобождены Красная Гора и Парасковиевка, эта артерия снабжения тоже будет перерезана. Тогда многотысячная украинская армия попадет в котел.
Как рассказали участники освобождения Соледара, боевики упорно сопротивляются. На позициях огромное количество наёмников, в основном, польских. Они несут большие потери.
Артёмовск — ключ к освобождению Краматорска и Славянска. Когда они будут освобождены, состоится генеральное сражение за Донбасс.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.