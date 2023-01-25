РИА Новости: Из-за слабой обороны тысячам военнослужащих ВСУ грозит попадание в котел

Из-за слабой обороны тысячам военнослужащих ВСУ грозит попадание в котел. Освобождение Соледара помогло крепко "сомкнуть клещи" вокруг Артемовска.

Перерезав трассу, соединяющую Артемовск с Северском, российские войска лишили ВСУ возможности снабжения и подкрепления. Пока еще под контролем боевиков остается дорога из Артемовска в Славянск. При условии, что российскими войсками будут освобождены Красная Гора и Парасковиевка, эта артерия снабжения тоже будет перерезана. Тогда многотысячная украинская армия попадет в котел.

Как рассказали участники освобождения Соледара, боевики упорно сопротивляются. На позициях огромное количество наёмников, в основном, польских. Они несут большие потери.

Артёмовск — ключ к освобождению Краматорска и Славянска. Когда они будут освобождены, состоится генеральное сражение за Донбасс.