Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: Байден забыл, как изменял родине
РИА Новости: Из-за слабой обороны тысячам военнослужащих ВСУ грозит попадание в котел
Эндокринолог рассказал о пользе для здоровья домашнего компота
Военкор Руденко: в Краматорске ВКС РФ ракетами накрыли расположение ВСУ
РИА Новости: многотысячная группировка ВСУ может попасть в котёл из-за слабой обороны
Госдума РФ разрешила депутатам скрывать декларации: "Не всем это охота"
ABC: Украина может получить американские танки Abrams не раньше чем через год
Гагин: Польша, передавая свои танки, преследует цель войти на этой технике в Украину
Для московских школьников открыли интерактивную площадку психологической помощи

Скибицкий заявил, что ВСУ собираются застать ВС РФ врасплох при контрнаступлении

Силовые структуры

Боевики украинской армии намерены застать российские войска врасплох при контрнаступлении. Однако для осуществления этого плана Киеву нужны дальнобойные ракеты. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, ВСУ намерены нанести удары по центрам снабжения по всей территории России.

"Для подготовки контрнаступательной или наступательной операции необходимо уничтожить многие объекты не только на линии фронта, но и глубоко за её пределами, в 100-150 километрах в тылу врага", — указал Скибицкий телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что действовать нужно как можно быстрее, так как ВС РФ эффективно выстраивают оборону складов с боеприпасами.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков

Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.

Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
Ходаковский заявил, что войска ВС РФ начали наступление на Угледарском направлении
Знак зодиака 25 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Сегодня и Гитлер получил бы иммунитет под крышей США Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
PestiSracok: в Закарпатье массово мобилизуют венгров в ВСУ из-за потерь в Соледаре — почти похищают
РИА Новости: Моравецкий заявил, что Польша спасёт Европу от танков ВС РФ
РИА Новости: Моравецкий заявил, что Польша спасёт Европу от танков ВС РФ
Последние материалы
Политик Грош: отказ Австрии от дешёвого газа из РФ займёт годы, а смысла в этом нет
Банда в Ростове заработала на мигрантах 24 млн рублей
Депутат Иванов назвал угрозы Киева ударить по Екатеринбургу истерикой офиса Зеленского
РИА Новости: Зеленский мог войти в историю, но в итоге вляпался в неё
Володин: страны Прибалтики утратили суверенитет, сотрудничество с ними невозможно
Баширов: после проигрыша Украины политики Запада будут отвечать за всё
В Тюмени ищут офтальмолога за 800 тысяч рублей в месяц
В Госдуме РФ потребовали уточнить ряд понятий законопроекта по "чайлдфри"
Кульбит Кулебы: "Москва восемь лет всех обманывала и готовилась к войне"
Боевики ВСУ расстреливают мирных жителей и рушат дома перед отступлением из Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников