Скибицкий заявил, что ВСУ собираются застать ВС РФ врасплох при контрнаступлении

Боевики украинской армии намерены застать российские войска врасплох при контрнаступлении. Однако для осуществления этого плана Киеву нужны дальнобойные ракеты. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, ВСУ намерены нанести удары по центрам снабжения по всей территории России.

"Для подготовки контрнаступательной или наступательной операции необходимо уничтожить многие объекты не только на линии фронта, но и глубоко за её пределами, в 100-150 километрах в тылу врага", — указал Скибицкий телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что действовать нужно как можно быстрее, так как ВС РФ эффективно выстраивают оборону складов с боеприпасами.