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Лурье: ВСУ передали войскам ВС РФ призыв к миру на мине под Авдеевкой

Силовые структуры

Российские сапёры под Авдеевкой получили любопытный трофей от противника. Мина направленного действия и растяжка были установлены определённым образом, чтобы сапёр смог её заметить. Специалист с позывным "Крюгер" обезвредил боеприпас и увидел на нём призыв к миру.

"Дай Бог дембель и нам, и вам!!! Воевать друг с другом нехорошо", — написали украинские военные.

Журналист Олег Лурье в своём Telegram-канале подчеркнул, что солдаты российской армии согласны с противником. Украинские боевики начинают осознавать, в какую "бездну" их бросило киевское руководство.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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