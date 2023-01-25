Лурье: ВСУ передали войскам ВС РФ призыв к миру на мине под Авдеевкой

Российские сапёры под Авдеевкой получили любопытный трофей от противника. Мина направленного действия и растяжка были установлены определённым образом, чтобы сапёр смог её заметить. Специалист с позывным "Крюгер" обезвредил боеприпас и увидел на нём призыв к миру.

"Дай Бог дембель и нам, и вам!!! Воевать друг с другом нехорошо", — написали украинские военные.

Журналист Олег Лурье в своём Telegram-канале подчеркнул, что солдаты российской армии согласны с противником. Украинские боевики начинают осознавать, в какую "бездну" их бросило киевское руководство.