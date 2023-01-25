Эксперты оценили танки Leopard: как горели, так и горят

Эксперты оценили преимущества танков Leopard на поле боя. Интерес специалистов был вызван настойчивым желанием Украины получить именно эти бронемашины.

Бывший командующий Сухопутными войсками России Владимир Болдырев рассказал, что танки очень сильно разнятся от поколения к поколению. ВСУ скорее всего получат модификацию Leopard 2A4. Они не отличаются живучестью. Это доказал опыт Сирии, когда десятки этих машин были уничтожены всего за несколько часов. Для современных российских противотанковых ракет они являются легкой мишенью.

Схожего мнения придерживается и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. По его словам, они "как горели, так и горят".