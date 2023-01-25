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Депутат Картаполов: российский танк Т-90 превосходит немецкий Leopard в огневой мощи и бронезащите

Силовые структуры

Немецкие танки Leopard 2 по ряду характеристик более эффективны, чем американские Abrams, но уступают российским Т-90 в огневой мощи и бронезащите. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая её активную составляющую", — сказал депутат в эфире телеканала "Россия-24".

Более того, российские танки уже прошли проверку в зоне спецоперации на Украине и доказали свою эффективность, подчеркнул он.

По мнению Картаполова, поставки немецких машин не несут угрозы для России. Однако возможное формирование танковых соединений на Украине создаст ряд неприятностей, указал депутат.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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