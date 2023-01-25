В распоряжении стран НАТО имеются крылатые ракеты "Томагавк", которые можно использовать для удара по крупнейшим городам России. Об этом проинформировал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU.
Украина не располагает дальнобойными ракетами, которые могут долететь от границ страны до Москвы, Санкт-Петербурга и тем более Екатеринбурга. Оружие "Томагавк" может справиться с данной задачей.
Михайлов отметил, что в случае удара ВСУ Россия даст незамедлительный ответ. При первом же взлёте "Томагавка" гибридный конфликт с НАТО сразу же станет реальным.
Эксперт отметил, что скрыться дальнобойным ракетам от разведки РФ не удастся.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.