Михайлов заявил, что ракетами "Томагавк" США можно нанести удар по Москве

В распоряжении стран НАТО имеются крылатые ракеты "Томагавк", которые можно использовать для удара по крупнейшим городам России. Об этом проинформировал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU.

Украина не располагает дальнобойными ракетами, которые могут долететь от границ страны до Москвы, Санкт-Петербурга и тем более Екатеринбурга. Оружие "Томагавк" может справиться с данной задачей.

Михайлов отметил, что в случае удара ВСУ Россия даст незамедлительный ответ. При первом же взлёте "Томагавка" гибридный конфликт с НАТО сразу же станет реальным.

Эксперт отметил, что скрыться дальнобойным ракетам от разведки РФ не удастся.