Генерал Болдырев: Украина не сможет дойти до Крыма даже с немецкими танками Leopard

Украинские войска не в состоянии дойти до Крыма даже после поставок немецких танков Leopard 2 и американских Abrams. Об этом заявил генерал Владимир Болдырев.

По его мнению, страны коллективного Запада предоставят на Украине около 150 боевых машин. Однако одна танковая бригада может быть использована только на одном направлении в ходе наступательных манёвров, объяснил генерал.

"Я думаю, сейчас Украине прорвать нашу оборону и дойти до Крыма — нереально. У нас есть все средства для борьбы с этими танками", — заявил генерал в беседе с Telegram-каналом Ura. ru.