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Задержанный: СБУ угрозами принуждает жителей Херсонской области к саботажу против России

Силовые структуры

Среди населения Херсонской области украинские спецслужбы вербуют агентов и принуждают их путём шантажа и подкупа к организации антироссийских акций и саботажу учебного процесса в школах. Об этом задержанный в ходе оперативных мероприятий житель региона Андрей в беседе с РИА Новости.

Задержанный: СБУ угрозами принуждает жителей Херсонской области к саботажу против России

Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала его в марте 2022 года.

По словам задержанного, сотрудничать с украинскими спецслужбами он согласился из-за опасений за жизнь и здоровье своих детей, которые проживают на подконтрольной Киеву территории.

Собеседник издания добавил, что сотрудник СБУ давал ему деньги на организацию митингов с участием учителей против российской программы, а также на покупку флагов и плакатов для массовых антироссийских акций.

В случае отказа от выполнения заданий мужчине угрожали убийством его детей, а при удачном выполнении поручений куратор обещал заплатить. Однако обещанного вознаграждения задержанный так и не получил.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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