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Полковник Суворов: танки Abrams уязвимы перед старым советским вооружением

Силовые структуры

Советские образцы вооружения, например, танки Т-55 способны поражать американские машины M1 Abrams, которые вскоре будут переданы Украине странами Запада. Об этом сообщил военспец, полковник запаса Сергей Суворов.

Полковник Суворов: танки Abrams уязвимы перед старым советским вооружением

По его словам, такая уязвимость танков США была обнаружена в ходе конфликта на территории Ирака. Кроме того, эксперт отметил, что Abrams тяжело поддаются ремонту в полевых условиях. Как пояснил Суворов, в Ираке эти боевые машины "горели".

"Было пробитие башни 100-миллиметровым бронебойным тупоголовым снарядом танка Т-55", — поделился полковник в беседе с ТАСС.

Он добавил, что против танков Abrams эффективно работают автоматические пушки боевых машин пехоты. Эксперт подчеркнул: гранатомёты РПГ-7 и первые советские модификации танков Т-72 со старыми снарядами тоже способны поражать американскую технику.

У Abrams практически не будет шансов на победу, если им придётся участвовать в дуэли с танками ВС РФ, уточнил Суворов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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