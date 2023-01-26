Украинские боевики отчаянно боятся будущего наступления российской армии, а потому хаотично минируют всю местность вокруг своих опорных пунктов.
Схемы минных полей не составляются, и в расставленные ВСУ ловушки часто попадаются украинские подразделения.
"Испуганные новобранцы из терробороны решили заминировать свои позиции, чтобы защититься от страшных русских", — рассказали агентству РИА Новости бойцы разведроты 1-й Славянской бригады.
Они с помощью БПЛА наблюдали за позициями неприятеля и увидели подрыв украинской боевой машины пехоты. Мину защитники населённого пункта поставили прямо на дороге, которая используется для передвижения техники ВСУ.
Ранее военкор рассказал, что киевский режим готовит к осаде столицы Украины, опасаясь февральского наступления ВС РФ.
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Два украинских диверсанта, переодетые в форму российских военнослужащих, проникли на территорию России и пытались выбраться из прифронтовой полосы как можно скорее.