Разведчики показали, как украинские мобилизованные подорвали БМП на своей же мине

Украинские боевики отчаянно боятся будущего наступления российской армии, а потому хаотично минируют всю местность вокруг своих опорных пунктов.

Схемы минных полей не составляются, и в расставленные ВСУ ловушки часто попадаются украинские подразделения.

"Испуганные новобранцы из терробороны решили заминировать свои позиции, чтобы защититься от страшных русских", — рассказали агентству РИА Новости бойцы разведроты 1-й Славянской бригады.

Они с помощью БПЛА наблюдали за позициями неприятеля и увидели подрыв украинской боевой машины пехоты. Мину защитники населённого пункта поставили прямо на дороге, которая используется для передвижения техники ВСУ.

Ранее военкор рассказал, что киевский режим готовит к осаде столицы Украины, опасаясь февральского наступления ВС РФ.