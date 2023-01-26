Военный конфликт на Украине изменил свой формат: он превратился в прямое столкновение НАТО и РФ. Западные наёмники уже не скрываются за формой бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич.
"Мы видим, что и воюет на Украине в основном западное оружие. Советское уже исчерпано. И воюют натовские солдаты под формой свободных наёмников", — сказал эксперт в беседе с URA. RU.
Гайич добавил, что конфликт на Украине давно перешёл из формата прокси-войны в прямое столкновение НАТО и России. Об этом говорят боевые действия на востоке Европы.
"Но она всё меньше и меньше похожа на прокси", — подчеркнул профессор.
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