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Гайич заявил, что наёмники в войсках ВСУ являются бойцами НАТО

Силовые структуры

Военный конфликт на Украине изменил свой формат: он превратился в прямое столкновение НАТО и РФ. Западные наёмники уже не скрываются за формой бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич.

"Мы видим, что и воюет на Украине в основном западное оружие. Советское уже исчерпано. И воюют натовские солдаты под формой свободных наёмников", — сказал эксперт в беседе с URA. RU.

Гайич добавил, что конфликт на Украине давно перешёл из формата прокси-войны в прямое столкновение НАТО и России. Об этом говорят боевые действия на востоке Европы.

"Но она всё меньше и меньше похожа на прокси", — подчеркнул профессор.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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