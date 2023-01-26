Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что основным средством борьбы с западными танками на Украине являются подкалиберные снаряды танковых пушек.
"Бронебойные подкалиберные снаряды являются уникальным средством борьбы танков с любыми целями на поле боя", — отметил он в своём Telegram-канале.
Мураховский назвал ключевым достоинством оружия уникальную скорость: около 1700 метров в секунду. Основой отечественного бронебойного оперённого подкалиберного снаряда (БОПС) является 3БМ42 "Манго", указал эксперт.
"Снаряды позволяют поражать танки М1А1 "Абрамс", 2А6 "Леопард", "Челленджер-2" в лоб на дальностях, характерных для украинского конфликта", — заявил он.
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