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Ракетный удар армии России по Украине: что известно на текущий момент

Силовые структуры

Сегодня, 26 января российская армия атаковала украинские военные и энергетические объекты. Первые удары нанесены в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях на расстоянии в 100-250 км от линии сопрокосновения.

Ракетный удар армии России по Украине: что известно на текущий момент

Потом были поражены объекты в глубине обороны. Удары тут наносились по местам размещения систем ПВО и станций радиоэлектронной и воздушной разведки, плюс по местам базирования авиации, сообщает издание "Украина.ру.".

В результате ударов крылатыми ракетами наземного и морского базирования уничтожены объекты в Киевской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В Киевской области поражена Киевская ГАЭС. Удару подверглись объекты в Днепровском районе столицы.

В Одесской области выведены из строя четыре крупных подстанции: Маяки, Малиновское, Усатово, а также подстанция "Чумка". Во многих районах города и области нет света и водоснабжения.

В третьей волне ударов "поучаствовали" барражирующие боеприпасы "Ланцет". Их целями в Харьковской области стали ангары, где боевики разместили гаубицы М777 (США), САУ AHS Krab (Польша) и боекомплекты к ним.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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