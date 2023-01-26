Латвийские военный передали боевикам ВСУ боевые самокаты. Фотографии с подарком украинские военнослужащие выкладывают в социальные сети.
Информация сразу вызвала в Сети бурю полемики. Комментаторы насмехаются над Латвией и пишут, что электросамокаты — это самая необходимая ВСУ техника.
"Когда у тебя нет танков и артиллерии, но очень хочется быть "как взрослые" и тоже что-то передать Украине, — иронизируют пользователи.
Ранее Правда. ру уже писала, что, по утверждению президента США Джо Байдена, Запад своей помощью Украине никак не угрожает России.
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