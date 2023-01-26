Стрелков испугается идти в ЧВК "Вагнер" — результаты опросов

Большая часть пользователей социальных сетей считает, что Игорь Стрелков испугается идти в ЧВК "Вагнер". Об этом говорят результаты опросов в Telegram-каналах.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать его боевой опыт.

"Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений, — заявил Пригожин. — Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу".

Игорь Стрелков отреагировал на предложение, осторожно высказав свою предварительную готовность.

"Пока я никаких конкретных предложений не получил — могу только сказать, что готов буду их рассмотреть в вышеуказанном варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни более, ни менее", — ответил Стрелков.

Ряд Telegram-каналов решил провести опросы на тему: не испугает ли Стрелков поехать воевать в составе ЧВК "Вагнер", и все они показали примерно один и тот же результат.

В голосовании Telegram-канала "Mash на Донбассе", 78 процентов респондентов уверен, что Стрелков не поедет в ЧВК "Вагнер".

Telegram-канал "МИГ России" спросил у своих подписчиков: "как ответит И. Стрелков (Гиркин) на предложение Пригожина занять руководящую должность на фронте?" 81% считает, что бывший главком ДНР "найдет тысячу предлогов отказаться".

Поводом к приглашению Стрелкова поехать воевать в составе ЧВК "Вагнер" стала критика в адрес компании и ее руководства, которую он регулярно публиковал у себя в Telegram-канале и высказывал на стримах с другими одиозными фигурами.