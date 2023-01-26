Кашеварова заявила о "преступной" растрате человеческого ресурса на СВО

Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, в какой тяжёлой ситуации оказываются военнослужащие на Сватовской направлении. Она считает, что солдатам отдают нереалистичные приказы.

Кашеварова объяснила, что побеседовала с бойцами, их жёнами и вышестоящим руководством и пришла к выводу, что на Сватовской направлении военнослужащие дезориентированы, так как часто остаются без руководства.

Она отметила, что приказы поступают от руководства, которое не находится на позициях.

"В итоге, мы с автоматами идем против артиллерии. Ни взять пункт не можем, ни сохранить личный состав. Пустая и даже я бы сказала "преступная" растрата человеческого ресурса. Гибнут и рядовые и наши офицеры. Майор М…вец погиб, обеспечивая отход солдат, прикрывал ребят. Комбат, капитан Ма…нов получил ранение. У нас так много майоров? И капитанов?" — выразила своё возмущение журналистка.

Кашеварова написала, что бойцы жалуются на то, что их отправляют на позиции "без стратегии и без прикрытия, только с автоматом".

Она уверена, что солдаты не уклоняются от исполнения воинского долга и напомнила о том, что Верховный Главнокомандующий Владимир Путин не раз подчёркивал ценность каждой человеческой жизни для России.

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