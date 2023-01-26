Зеленский заявил, что в его "танковой коалиции" уже 12 стран

Владимир Зеленский перечислил виды оружия, которые, по его мнению, остановят российскую агрессию.

Президент Украины уверен, что Россию можно останавливать только "адекватным оружием".

"Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России. И оружием юридическим: надо работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины", — написал украинский лидер в своём микроблоге.

Он отметил, что Украина расширяет "танковую коалицию", к которой присоединилась сегодня Канада.

"Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", — сказал Зеленский в своём вечернем обращении к нации.

Ранее Алексей Арестович назвал главный страх украинцев.