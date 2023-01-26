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Зеленский заявил, что в его "танковой коалиции" уже 12 стран

Силовые структуры

Владимир Зеленский перечислил виды оружия, которые, по его мнению, остановят российскую агрессию.

Зеленский заявил, что в его "танковой коалиции" уже 12 стран

Президент Украины уверен, что Россию можно останавливать только "адекватным оружием".

"Оружием на поле боя. Оружием, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России. И оружием юридическим: надо работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины", — написал украинский лидер в своём микроблоге.

Он отметил, что Украина расширяет "танковую коалицию", к которой присоединилась сегодня Канада.

"Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", — сказал Зеленский в своём вечернем обращении к нации.

Ранее Алексей Арестович назвал главный страх украинцев.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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