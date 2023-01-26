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Бутусов заявил, что битва ВС РФ за Угледар определит весь ход СВО на юге Украины в 2023 году

Силовые структуры

В Угледаре идут ожесточённые бои. ВС РФ сосредотачивают для штурма города бригады морпехов и десантников. Данная битва имеет решающее значение для исхода спецоперации на юге. Такое мнение высказал украинский военный пропагандист Юрий Бутусов.

Бутусов заявил, что битва ВС РФ за Угледар определит весь ход СВО на юге Украины в 2023 году

"Битва за Угледар будет определять весь ход дальнейших военных действий на юге Украины в 2023 году", — цитируют его слова военкоры "Русской Весны".

Данный город является стратегически важным пунктом коммуникаций в южной части Донбасса и рубежом будущего украинского наступления на Крымский коридор. Угледар имеет ключевое значение для РФ.

Бутусов отметил, что русское командование хочет захватить весь Донбасс в 2023 году либо отодвинуть ВСУ от Крымского коридора.

"Для захвата Угледара русские сосредоточили соединения своих лучших войск: бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов", — отметил пропагандист.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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