Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стоматолог Махмуд: просмотр фотографий котиков и щеночков в интернете опасен для зубов
Командир "Ахмата" Алаудинов: момент оперативного окружения Артёмовска близок
РИА Новости: певица Юта заявила о благодарности к идущим в Россию жителям ДНР
Bloomberg: конфликт на Украине затянется на годы из-за весеннего наступления Путина
Режиссёр Карен Шахназаров: Охота на сбежавших из РФ артистов приведёт к расколу общества
Британский полковник Кемп: армия РФ добьётся успеха на востоке Украины и в Донбассе
Роза Сябитова предложила заменить Ларису Гузееву на молодую певицу Клаву Коку в "Давай поженимся!"
С Калининградской детской больницы взыскали 4,5 млн за смерть подростка
В Сети появились кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Чемезов создал надежный тыл по производству боеприпасов для СВО

Силовые структуры » Министерство обороны

Производство боеприпасов с начала боевых действий на Украине в России выросло и сейчас силы Минобороны РФ не испытывают в них недостатка. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Чемезов создал надежный тыл по производству боеприпасов для СВО

Он назвал "ерундой, распространяемой недругами России" все разговоры о "снарядном голоде", который якобы испытывают на передовой, и заверил, что по заказу Минобороны предприятия "Ростеха" увеличили производство в разы, а по некоторым видам боеприпасов — на несколько порядков.

"Вопреки ожиданиям противников, не остановили конвейеры, не сократили людей, не закрыли производственные программы. Наоборот, набирали специалистов, продолжали поставки военной продукции для армии и наращивали производство", — сказал Чемезов о главных для корпорации итогах года.

Традиционно "Ростех" специализируется на высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения. СВО существенно повлияла на работу концерна, но гособоронзаказ в 2022 году он выполнил, кроме того, продолжил заниматься инновационными разработками, которые будут востребованы вооруженными силами в зоне спецоперации.

Показатели "Ростеха" за сложнейший 2022 год впечатляют, как и многолетняя работа Сергея Чемезова на посту руководителя — именно его управленческий талант и методичная работа сделали возможным сегодняшние достижения.

В 2007 году Чемезов возглавил "Союз машиностроителей России", под его руководством объединение преобразовалось в "Ростех". В 2008 году президент передал "Ростеху" 443 компании, из них 148 были в предкризисном состоянии, 28 — в стадии банкротства, в 17 не вели никакой деятельности, а 27 частично утратили свое имущество. Через два года под управлением Чемезова выручка компаний, общие долги которых составляли 630 млрд рублей, выросла на 60% до 817 млрд, еще через три — к 2013 году, — составила триллион рублей.

Концерн обеспечивает работой около 600 тысяч человек, его выручка составляет около 2,1 млрд рублей. По словам Чемезова, в 2022 году "Ростеху" передали еще 15 заводов, весь год руководство вело мониторинг на предприятиях, определив потребности в оборудовании. Предполагается, что инвестиции в новое боезапасное производство составят десятки миллиардов рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Последние материалы
Bloomberg: конфликт на Украине затянется на годы из-за весеннего наступления Путина
Режиссёр Карен Шахназаров: Охота на сбежавших из РФ артистов приведёт к расколу общества
Чемезов создал надежный тыл по производству боеприпасов для СВО
Британский полковник Кемп: армия РФ добьётся успеха на востоке Украины и в Донбассе
Роза Сябитова предложила заменить Ларису Гузееву на молодую певицу Клаву Коку в "Давай поженимся!"
Нежелательная "Медуза": краткая история пути к "успеху"
Политолог: от новой власти Украины зависит легитимизация решений, которые уже приняты
С Калининградской детской больницы взыскали 4,5 млн за смерть подростка
В Сети появились кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
Кимаковский: ВСУ пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников