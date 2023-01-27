Чемезов создал надежный тыл по производству боеприпасов для СВО

Производство боеприпасов с начала боевых действий на Украине в России выросло и сейчас силы Минобороны РФ не испытывают в них недостатка. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Он назвал "ерундой, распространяемой недругами России" все разговоры о "снарядном голоде", который якобы испытывают на передовой, и заверил, что по заказу Минобороны предприятия "Ростеха" увеличили производство в разы, а по некоторым видам боеприпасов — на несколько порядков.

"Вопреки ожиданиям противников, не остановили конвейеры, не сократили людей, не закрыли производственные программы. Наоборот, набирали специалистов, продолжали поставки военной продукции для армии и наращивали производство", — сказал Чемезов о главных для корпорации итогах года.

Традиционно "Ростех" специализируется на высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения. СВО существенно повлияла на работу концерна, но гособоронзаказ в 2022 году он выполнил, кроме того, продолжил заниматься инновационными разработками, которые будут востребованы вооруженными силами в зоне спецоперации.

Показатели "Ростеха" за сложнейший 2022 год впечатляют, как и многолетняя работа Сергея Чемезова на посту руководителя — именно его управленческий талант и методичная работа сделали возможным сегодняшние достижения.

В 2007 году Чемезов возглавил "Союз машиностроителей России", под его руководством объединение преобразовалось в "Ростех". В 2008 году президент передал "Ростеху" 443 компании, из них 148 были в предкризисном состоянии, 28 — в стадии банкротства, в 17 не вели никакой деятельности, а 27 частично утратили свое имущество. Через два года под управлением Чемезова выручка компаний, общие долги которых составляли 630 млрд рублей, выросла на 60% до 817 млрд, еще через три — к 2013 году, — составила триллион рублей.

Концерн обеспечивает работой около 600 тысяч человек, его выручка составляет около 2,1 млрд рублей. По словам Чемезова, в 2022 году "Ростеху" передали еще 15 заводов, весь год руководство вело мониторинг на предприятиях, определив потребности в оборудовании. Предполагается, что инвестиции в новое боезапасное производство составят десятки миллиардов рублей.