Российский генерал: армия РФ может применить ядерное оружие малой мощности

Запад не видит проблем в применении боеприпасов с обеднённым ураном, которые могут оказаться у киевского режима.

Согласно официальной статистике, Штаты в 1999 году по Югославии выпустили 31 тыс. единиц таких боеприпасов.

Снаряды с обедненным ураном производились в СССР, хранятся на складах и в ходе спецоперации не применяются. Об этом сказал генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. По его словам, использование ВСУ таких боеприпасов может спровоцировать ядерный конфликт, пишет "ПолитНавигатор".

"В качестве одной из ответных мер российская армия может применить по военным целям ядерные боеприпасы малой и сверхмалой мощности", — отметил Неткачев.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном для тяжёлой техники Кремль будет рассматривать, "как применение против РФ грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями".