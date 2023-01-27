Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Коц: ВС РФ смогут разрушить мосты на Украине после полного подавления ПВО ВСУ
Политолог прокомментировал слова Трампа о "мире на Украине за 24 часа": набирает очки
Юмористка Клара Новикова рассказала, почему отказывается выступать в Донбассе: "Дорожу своим именем"
Главу армянской общины задержали в Екатеринбурге за "призыв к мировому сообществу"
Сенатор Чижов: от поставки танков Киеву на поле боя ничего не изменится
Исследование: иммунная поспешность не защищает детей от повторного заражения коронавирусом
Группа "Восток" в ходе наступления заняла новые позиции на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
Минобороны: военные ВС РФ ударом из РСЗО "Град" уничтожили батарею Д-20 ВСУ
Шоу Антона Красовского "Антонимы" возвращается на RT после призыва журналиста казнить украинских детей

МИД ФРГ попытался оправдаться за слова Бербок о том, что Германия воюет с Россией

Силовые структуры

В МИД Германии пытались оправдаться за слова Анналены Бербок о том, что ФРГ воюет с РФ.

МИД ФРГ попытался оправдаться за слова Бербок о том, что Германия воюет с Россией

Поддержка Киева в осуществлении её права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против России не делает ФРГ стороной конфликта, цитирует немецкий МИД "Украина.ру".

"Мы вот чётко слышали фразу "Мы ведём войну против России". Так что в МИД ФРГ либо глухие и не слушают, что говорит начальница, либо у них всех там шизофрения, причём — в очень тяжёлой стадии", — комментирует портал.

Ранее Берлин отверг возможность предоставления боевой авиации ВСУ.

"Я не вижу немецких боевых самолетов в украинском небе. Тогда придется бомбить позиции на российской территории", — отметила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Последние материалы
Исследование: иммунная поспешность не защищает детей от повторного заражения коронавирусом
МИД ФРГ попытался оправдаться за слова Бербок о том, что Германия воюет с Россией
Группа "Восток" в ходе наступления заняла новые позиции на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
Минобороны: военные ВС РФ ударом из РСЗО "Град" уничтожили батарею Д-20 ВСУ
Шоу Антона Красовского "Антонимы" возвращается на RT после призыва журналиста казнить украинских детей
Захарова обвинила генсека НАТО Столтенберга в преступном лицемерии
Московский суд приговорил схиигумена Сергия к 7 годам лишения свободы за разжигание вражды
Врач-инфекционист: причиной частых простуд может быть рак
Военкор Руденко: российские военные ведут штурм Угледара при поддержке артиллерии
Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский призвал поставлять ВС Украины наступательное вооружение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников