МИД ФРГ попытался оправдаться за слова Бербок о том, что Германия воюет с Россией

В МИД Германии пытались оправдаться за слова Анналены Бербок о том, что ФРГ воюет с РФ.

Поддержка Киева в осуществлении её права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, против России не делает ФРГ стороной конфликта, цитирует немецкий МИД "Украина.ру".

"Мы вот чётко слышали фразу "Мы ведём войну против России". Так что в МИД ФРГ либо глухие и не слушают, что говорит начальница, либо у них всех там шизофрения, причём — в очень тяжёлой стадии", — комментирует портал.

Ранее Берлин отверг возможность предоставления боевой авиации ВСУ.

"Я не вижу немецких боевых самолетов в украинском небе. Тогда придется бомбить позиции на российской территории", — отметила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.