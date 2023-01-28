Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв высказался в эфире телеканала "Россия-24" о ходе спецоперации на Украине.
В частности, речь зашла о "гиперзвуке". Он считает, что данное оружие надо применять на Украине.
"Мы его (Гиперзвуковое оружие. — Прим. ред.) для этого разрабатывали, мы обязаны его применить. Это даст нам продвижение к скорой победе, сохранит жизни наших воинов, это нужно делать", — сказал Гурулёв.
Также он прокомментировал поставки танков Киеву. Генерал озвучил сроки подготовки бойцов ВСУ для работы на западной технике — три месяца, если экипаж неподготовленный.
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