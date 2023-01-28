Великобритания продумывает стратегию для исключения попадания танков Challenger 2 к российским военным. Об этом пишет издание The Sun.
По словам источника газеты, вооружённые силы Британии опасаются, что Россия изучит композитную броню их танка, состав которой является секретным.
Военное руководство обсуждает с Киевом способы эвакуации подбитой техники. Один из вариантов — уничтожить танк, если украинские войска будут отступать, считают в Лондоне.
Другой способ не дать забрать танки русским — научить украинцев эвакуировать их под огнем. Им хватит на это мужества, заключил источник.
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