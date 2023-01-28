Sun: Британия разрабатывает план на случай попадания танков Challenger 2 к военным России

Великобритания продумывает стратегию для исключения попадания танков Challenger 2 к российским военным. Об этом пишет издание The Sun.

По словам источника газеты, вооружённые силы Британии опасаются, что Россия изучит композитную броню их танка, состав которой является секретным.

Военное руководство обсуждает с Киевом способы эвакуации подбитой техники. Один из вариантов — уничтожить танк, если украинские войска будут отступать, считают в Лондоне.

Другой способ не дать забрать танки русским — научить украинцев эвакуировать их под огнем. Им хватит на это мужества, заключил источник.