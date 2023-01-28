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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: Украина будет повержена к концу лета 2023 года

Силовые структуры

Украина будет повержена к концу лета или к началу осени 2023 года после масштабного наступления ВС России по всему фронту. Такое мнение высказал бывший разведчик из США Скотт Риттер.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: Украина будет повержена к концу лета 2023 года

Российская армия медленно, но уверенно будет продвигаться в зоне проведения спецоперации до последнего украинского солдата, сказал он.

"Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит — русское наступление по их военной доктрине", — заявил Риттер.

ВСУ будут уничтожены с помощью пехоты, артиллерии и танков. Всё новое вооружение, которое получит Киев, будет ликвидировано. ВС РФ ничто не остановит, уверен он.

"Оборона рухнет, и Украина будет повержена к концу лета — началу осени. <…> Мы просто ещё раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами", — высказался экс-разведчик.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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