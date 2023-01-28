Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: Украина будет повержена к концу лета 2023 года

Украина будет повержена к концу лета или к началу осени 2023 года после масштабного наступления ВС России по всему фронту. Такое мнение высказал бывший разведчик из США Скотт Риттер.

Российская армия медленно, но уверенно будет продвигаться в зоне проведения спецоперации до последнего украинского солдата, сказал он.

"Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит — русское наступление по их военной доктрине", — заявил Риттер.

ВСУ будут уничтожены с помощью пехоты, артиллерии и танков. Всё новое вооружение, которое получит Киев, будет ликвидировано. ВС РФ ничто не остановит, уверен он.

"Оборона рухнет, и Украина будет повержена к концу лета — началу осени. <…> Мы просто ещё раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами", — высказался экс-разведчик.