Зеленский заявил о необходимости поставок ВС Украины баллистических ракет, в том числе ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский по традиции обратился к нации. В вечерней речи он заявил, что Вооружённым силам жизненно необходимы баллистические ракеты, и для их появления Киев сделает всё.

"Украине нужны дальнобойные ракеты. Мы сделаем всё, чтобы партнёры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия", — сказал Зеленский.

Также он сообщил, что им подписан указ об очередных санкциях. На этот раз они касаются физических лиц и организаций, способствующих перевозке военных грузов ВС России.