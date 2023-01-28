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Зеленский заявил о необходимости поставок ВС Украины баллистических ракет, в том числе ATACMS

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский по традиции обратился к нации. В вечерней речи он заявил, что Вооружённым силам жизненно необходимы баллистические ракеты, и для их появления Киев сделает всё.

Зеленский заявил о необходимости поставок ВС Украины баллистических ракет, в том числе ATACMS

"Украине нужны дальнобойные ракеты. Мы сделаем всё, чтобы партнёры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия", — сказал Зеленский.

Также он сообщил, что им подписан указ об очередных санкциях. На этот раз они касаются физических лиц и организаций, способствующих перевозке военных грузов ВС России.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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