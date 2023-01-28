Президент Украины Владимир Зеленский по традиции обратился к нации. В вечерней речи он заявил, что Вооружённым силам жизненно необходимы баллистические ракеты, и для их появления Киев сделает всё.
"Украине нужны дальнобойные ракеты. Мы сделаем всё, чтобы партнёры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия", — сказал Зеленский.
Также он сообщил, что им подписан указ об очередных санкциях. На этот раз они касаются физических лиц и организаций, способствующих перевозке военных грузов ВС России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.