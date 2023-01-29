Нехватка штатных боеприпасов к САУ "Пион" вынудила ВСУ применять бетонобойные снаряды времён ВОВ

Артиллерийские удары вооружённых сил Украины (ВСУ) в последнее время уменьшились, в том числе и по причине проблем с боеприпасами крупных калибров. У спонсоров Киева из НАТО также почти нет снарядов к орудиям советского стандарта, если не брать подчищенные арсеналы стран Восточной Европы. Об этом пишет "Военное обозрение".

Снабженцы ВСУ сейчас выгребают буквально последние запасы снарядов калибра 203 мм для самоходных пушек 2С7 "Пион", стоящих на вооружении украинской армии, отмечает издание.

По словам автора статьи, для стрельбы из "Пионов" артиллеристы ВСУ начали в последнее время использовать не штатные боеприпасы, а снаряды от 203-мм гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М времён Великой Отечественной войны. Речь идёт о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш.

Возможность стрелять такими боеприпасами "Пион" имеет, поскольку калибр одинаковый, однако к каким последствиям это может привести неизвестно. В Сети недавно появилось видео с разрывом ствола украинского "Пиона" во время стрельбы. Не исключен вариант, что это произошло из-за использования старых или нештатных снарядов, заключает автор статьи.