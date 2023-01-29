Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Сладков: армия России наступает на восемь городов в Донбассе
ISW: в районе Артёмовска ведут наступление российские десантники
TAC: Украина не сможет завоевать Крым, из-за желания местного населения
РИА Новости: борьба демократов и республиканцев угрожает США дефолтом в 2023 году
NYT: Путин сменил Суровикина на Герасимова, чтобы провести наступление весной
Володин: поставки оружия Украине — свидетельство участия США в конфликте
Боевик ВСУ снял видео прямого попадания снаряда ВС РФ по группе сослуживцев
WP: решение США об отправке ВСУ танков Abrams стало прикрытием для поставок Leopard
 США могут предоставить Украине ядерное оружие

Нехватка штатных боеприпасов к САУ "Пион" вынудила ВСУ применять бетонобойные снаряды времён ВОВ

Силовые структуры

Артиллерийские удары вооружённых сил Украины (ВСУ) в последнее время уменьшились, в том числе и по причине проблем с боеприпасами крупных калибров. У спонсоров Киева из НАТО также почти нет снарядов к орудиям советского стандарта, если не брать подчищенные арсеналы стран Восточной Европы. Об этом пишет "Военное обозрение".

Нехватка штатных боеприпасов к САУ "Пион" вынудила ВСУ применять бетонобойные снаряды времён ВОВ

Снабженцы ВСУ сейчас выгребают буквально последние запасы снарядов калибра 203 мм для самоходных пушек 2С7 "Пион", стоящих на вооружении украинской армии, отмечает издание.

По словам автора статьи, для стрельбы из "Пионов" артиллеристы ВСУ начали в последнее время использовать не штатные боеприпасы, а снаряды от 203-мм гаубиц большой мощности Б-4 и Б-4М времён Великой Отечественной войны. Речь идёт о 203-мм бетонобойном снаряде 53-Г-620Ш.

Возможность стрелять такими боеприпасами "Пион" имеет, поскольку калибр одинаковый, однако к каким последствиям это может привести неизвестно. В Сети недавно появилось видео с разрывом ствола украинского "Пиона" во время стрельбы. Не исключен вариант, что это произошло из-за использования старых или нештатных снарядов, заключает автор статьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней

В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.

Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок дурой за слова о войне Германии с Россией
Знак зодиака 29 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией
РИА Новости: канцлеру ФРГ Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом
RV: из Соледара следуют колонны грузовиков с телами погибших боевиков ВС Украины
RV: из Соледара следуют колонны грузовиков с телами погибших боевиков ВС Украины
Последние материалы
Военкор Сладков: армия России наступает на восемь городов в Донбассе
Нехватка штатных боеприпасов к САУ "Пион" вынудила ВСУ применять бетонобойные снаряды времён ВОВ
ISW: в районе Артёмовска ведут наступление российские десантники
TAC: Украина не сможет завоевать Крым, из-за желания местного населения
РИА Новости: борьба демократов и республиканцев угрожает США дефолтом в 2023 году
NYT: Путин сменил Суровикина на Герасимова, чтобы провести наступление весной
Володин: поставки оружия Украине — свидетельство участия США в конфликте
Боевик ВСУ снял видео прямого попадания снаряда ВС РФ по группе сослуживцев
WP: решение США об отправке ВСУ танков Abrams стало прикрытием для поставок Leopard
 США могут предоставить Украине ядерное оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников