Помощник Кадырова: танки США не изменят ход СВО, фронт двинулся в сторону Киева

Помощник главы Чеченской республики генерал майор Апти Алаудинов, воюющий в Донбассе, высказался о судьбе американских танков Abrams, которые США пообещали поставить Украине.

По словам военного, не имеет значения, когда эта техника будет получена вооружёнными силами Украины (ВСУ). В любом случае она будет уничтожена российскими военными и никак не сможет переломить ход конфликта.

"Американские танки никоим образом не смогут поменять ситуацию в зонах боевых действий. Весь фронт сегодня двинулся в направлении Киева", — заявил помощник Кадырова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее военкор Александр Сладков назвал города, на которые армия России ведёт наступление в Донбассе.