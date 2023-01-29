Помощник главы Чеченской республики генерал майор Апти Алаудинов, воюющий в Донбассе, высказался о судьбе американских танков Abrams, которые США пообещали поставить Украине.
По словам военного, не имеет значения, когда эта техника будет получена вооружёнными силами Украины (ВСУ). В любом случае она будет уничтожена российскими военными и никак не сможет переломить ход конфликта.
"Американские танки никоим образом не смогут поменять ситуацию в зонах боевых действий. Весь фронт сегодня двинулся в направлении Киева", — заявил помощник Кадырова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ранее военкор Александр Сладков назвал города, на которые армия России ведёт наступление в Донбассе.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.