Военнослужащий ВСУ Ярослав Петопал уничтожен ВС РФ в зоне СВО на Украине

Российские войска ведут активные военные действия в зоне спецоперации на Украине и уничтожают противника по всей линии фронта Донбасса. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин проинформировал в Telegram-канале об успехе русской армии.

Ярослав Петопал, боевик ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали военнослужащего ВСУ Ярослава Петопала. Он имел звание "Героя Украины".

Отмечается, что боевик до отправки на фронт служил в роте Почётного караула. Это может свидетельствовать о нехватке кадров в украинских вооружённых формированиях.

Ранее сообщалось о ликвидации офицера спецназа ВСУ Виталия Власенко.