Российские войска ведут активные военные действия в зоне спецоперации на Украине и уничтожают противника по всей линии фронта Донбасса. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин проинформировал в Telegram-канале об успехе русской армии.
Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали военнослужащего ВСУ Ярослава Петопала. Он имел звание "Героя Украины".
Отмечается, что боевик до отправки на фронт служил в роте Почётного караула. Это может свидетельствовать о нехватке кадров в украинских вооружённых формированиях.
Ранее сообщалось о ликвидации офицера спецназа ВСУ Виталия Власенко.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.