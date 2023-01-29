Победивший в танковом биатлоне в Рубежном боец ВС РФ с позывным Пряник рассказал о бое

В ходе спецоперации полученный ранее опыт пригождается бойцам ВС России. Командир танка с позывным Пряник рассказал военному корреспонденту "КП" Дмитрию Стешину о бое за Рубежное в Луганской Народной Республике.

Бец отметил, что в ходе танкового биатлона быстрота загрузки в танк экипажа и боевого комплекта очень важна. Когда все задачи были выполнены, бронетехника уехала в лесопосадки, расположенные недалеко. Затем всё необходимое было оперативно загружено в танк для последующей отработки задач, рассказал Пряник.

"Навыки на самом деле пригодились. Уже знаешь, как тебе действовать, как удобнее лечь, как удобнее сесть, чтобы достать, вытянуть, поставить, загрузить", — говорит боец.

Танкисты на поле боя уверены, что недооценивать противника нельзя. Вместо этого необходимо искать подходы для ликвидации врага. Однако западная техника в зимних условиях не приспособлена эффективно вести бой, поэтому российская имеет больше шансов остаться целой.