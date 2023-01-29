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Ходаковский о положении российской армии на СВО: "Мы подсели на диету"

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский вспомнил об обилии боеприпасов в начале спецоперации на Украине и сравнил тот период с нынешней ситуацией.

Ходаковский о положении российской армии на СВО: "Мы подсели на диету"

Ходаковский рассказал, что на взятие пары улиц между Новоазовском и Мариуполем в первые месяцы СВО потребовалось только реактивных снарядов к БМ -21 тысяча двести штук.

"Не сказать, что этих снарядов хватило: всё равно противник не был до конца подавлен и при штурме оказал сопротивление", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Он отметил, что в начале СВО "всего было вдоволь" и им не отказывали в поставках корректируемых артиллерийских боеприпасов под названием Краснополи, однако и тогда, по его словам, военнослужащим было непросто брать города и населённые пункты.

Ходаковский рассказал, что сейчас ситуация изменилась и призвал не ждать от наших парней чудес.

"Поэтому всё так непросто с городами и городками, особенно в нашем нынешнем положении, когда мы подсели на диету", — объяснил военачальник.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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