Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский вспомнил об обилии боеприпасов в начале спецоперации на Украине и сравнил тот период с нынешней ситуацией.
Ходаковский рассказал, что на взятие пары улиц между Новоазовском и Мариуполем в первые месяцы СВО потребовалось только реактивных снарядов к БМ -21 тысяча двести штук.
"Не сказать, что этих снарядов хватило: всё равно противник не был до конца подавлен и при штурме оказал сопротивление", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Он отметил, что в начале СВО "всего было вдоволь" и им не отказывали в поставках корректируемых артиллерийских боеприпасов под названием Краснополи, однако и тогда, по его словам, военнослужащим было непросто брать города и населённые пункты.
Ходаковский рассказал, что сейчас ситуация изменилась и призвал не ждать от наших парней чудес.
"Поэтому всё так непросто с городами и городками, особенно в нашем нынешнем положении, когда мы подсели на диету", — объяснил военачальник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.