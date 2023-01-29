Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат ГД Гурулёв назвал актуальную задачу войск ВС РФ в свете поставок танков и F-16 Украине
Марков об ударах по Ирану: "Плохо, если Иран не сможет давать дроны и ракеты"
ВСУ получили негласное задание, переодевшись в форму РФ, расстрелять мирное население, в том числе "побольше детей"
Офицер ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленский предупредил Запад о скором поражении ВС Украины
Зеленский охарактеризовал ситуацию в Донбассе как "очень жёсткую"
Боевики ВСУ потеряли штаб и центр связи в Угледаре из-за терминала Starlink: подробности
RT: Эрдоган назвал честными и уважительными отношения между Турцией и Россией
Продюсер Иосиф Пригожин признался в тёплых чувствах к Ани Лорак и Светлане Лободе
WSJ: только одна дорога в Артёмовск находится под контролем ВСУ

МК: получивший контузию в боях у Сватово доброволец ВС РФ Огурцов честно описал ситуацию на фронте

Силовые структуры

Кирилл Огурцов добровольно пошёл в ряды российской армии после объявления частичной мобилизации в России. Он принимал участие в боях у Сватово, где получил контузию.

МК: получивший контузию в боях у Сватово доброволец ВС РФ Огурцов честно описал ситуацию на фронте

Боец считает, что СВО на Украине нельзя сравнивать ни с какими кампаниями, так как у противника менталитет схожий с россиянами. Генералы обеих армий обучались в одних тех же военных заведениях, поэтому спецоперация длится уже почти год.

Огурцов рассказывает, что среди мобилизованных практически половина в его подразделении — добровольцы, которых мотивировали не деньги, они приходили полностью "упакованные".

Доброволец рассказал корреспонденту "МК", как проходило его боевое слаживание:

"Я привыкал к обстрелам постепенно. Первый раз мы попали под обстрел кассетными бомбами ещё в Белгородской области — по нам выпустили всего две кассеты, но мне с непривычки показалось, что наступил конец света. Второй раз мы попали под обстрел недалеко от линии разграничения. Мы два дня просидели в подвале, но это тоже было некритично. И уже в третий раз, в Новосёловке, по нашим позициям работала тяжелая артиллерия — вот это была жесть!"

На Сватовском направлении Огурцова контузило. Он рассказывает, что эвакуация раненых и оказание медпомощи организованы на высшем уровне, а врачи работают первоклассные. Уже через несколько часов его госпитализировали. Реабилитацию боец будет проходить дома, чему он огорчился. Солдат планирует вернуться на передовую.

Также доброволец объяснил, что во время обстрелов "Градами" лучше находиться в окопах, а не в здании, несмотря на кажущуюся защищённость.

"Твоя жизнь в твоих руках, не жди, что придёт командир и всё исправит, видишь что-то неправильное — исправь, видишь, что рядом с тобой боец нарушает правила безопасности, — вмешайся. <…> Я убежден, что у русских мужчин в генах заложено быть воинами", — дал Огурцов совет новобранцам.

Кроме того, он считает, что прибывшим на фронт военнослужащим необходимо прислушиваться к тем, у кого уже есть боевой опыт.

"А ещё я считаю, что всё решает солдатское везение. Рядом со мной, буквально в пяти метрах, дважды падали, но не разрывались снаряды. Ну что тут можно сказать? Судьба!" — оптимистично сказал Огурцов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней

В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.

Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок дурой за слова о войне Германии с Россией
Знак зодиака 29 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о готовности блока к конфронтации с Россией
РИА Новости: канцлеру ФРГ Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом
RV: колонны грузовиков с телами погибших солдат ВС Украины следуют из Соледара
RV: колонны грузовиков с телами погибших солдат ВС Украины следуют из Соледара
Последние материалы
Зеленский охарактеризовал ситуацию в Донбассе как "очень жёсткую"
Боевики ВСУ потеряли штаб и центр связи в Угледаре из-за терминала Starlink: подробности
МК: получивший контузию в боях у Сватово доброволец ВС РФ Огурцов честно описал ситуацию на фронте
RT: Эрдоган назвал честными и уважительными отношения между Турцией и Россией
Продюсер Иосиф Пригожин признался в тёплых чувствах к Ани Лорак и Светлане Лободе
WSJ: только одна дорога в Артёмовск находится под контролем ВСУ
Марина Хлебникова сильно изменилась после пожара в квартире
Пользователей Сети возмутила ошибка в названии Украины в посте Стивена Кинга
Минск предупредил Киев: СВО объявлять не станем — сразу долбанём
Актриса Татьяна Кравченко считает, что на Владимира Зеленского оказывают влияние
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников