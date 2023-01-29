МК: получивший контузию в боях у Сватово доброволец ВС РФ Огурцов честно описал ситуацию на фронте

Кирилл Огурцов добровольно пошёл в ряды российской армии после объявления частичной мобилизации в России. Он принимал участие в боях у Сватово, где получил контузию.

Боец считает, что СВО на Украине нельзя сравнивать ни с какими кампаниями, так как у противника менталитет схожий с россиянами. Генералы обеих армий обучались в одних тех же военных заведениях, поэтому спецоперация длится уже почти год.

Огурцов рассказывает, что среди мобилизованных практически половина в его подразделении — добровольцы, которых мотивировали не деньги, они приходили полностью "упакованные".

Доброволец рассказал корреспонденту "МК", как проходило его боевое слаживание:

"Я привыкал к обстрелам постепенно. Первый раз мы попали под обстрел кассетными бомбами ещё в Белгородской области — по нам выпустили всего две кассеты, но мне с непривычки показалось, что наступил конец света. Второй раз мы попали под обстрел недалеко от линии разграничения. Мы два дня просидели в подвале, но это тоже было некритично. И уже в третий раз, в Новосёловке, по нашим позициям работала тяжелая артиллерия — вот это была жесть!"

На Сватовском направлении Огурцова контузило. Он рассказывает, что эвакуация раненых и оказание медпомощи организованы на высшем уровне, а врачи работают первоклассные. Уже через несколько часов его госпитализировали. Реабилитацию боец будет проходить дома, чему он огорчился. Солдат планирует вернуться на передовую.

Также доброволец объяснил, что во время обстрелов "Градами" лучше находиться в окопах, а не в здании, несмотря на кажущуюся защищённость.

"Твоя жизнь в твоих руках, не жди, что придёт командир и всё исправит, видишь что-то неправильное — исправь, видишь, что рядом с тобой боец нарушает правила безопасности, — вмешайся. <…> Я убежден, что у русских мужчин в генах заложено быть воинами", — дал Огурцов совет новобранцам.

Кроме того, он считает, что прибывшим на фронт военнослужащим необходимо прислушиваться к тем, у кого уже есть боевой опыт.

"А ещё я считаю, что всё решает солдатское везение. Рядом со мной, буквально в пяти метрах, дважды падали, но не разрывались снаряды. Ну что тут можно сказать? Судьба!" — оптимистично сказал Огурцов.