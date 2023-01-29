Зеленский охарактеризовал ситуацию в Донбассе как "очень жёсткую"

Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении в воскресенье охарактеризовал ситуацию в Донбассе как "очень жёсткую".

"Ситуация очень жёсткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные российские штурмы, попытки прорвать нашу оборону", — заявил украинский лидер.

Военные России сохраняют высокую интенсивность атак, добавил он.

По мнению Зеленского, Россия планирует затянуть военные действия, истощая силы Украины.

Ранее ряд западных чиновников предположили, что время играет на стороне России в украинском конфликте.